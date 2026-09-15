Top.Mail.Ru
Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 1
Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 2
Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 3
Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 4
Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 5
Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 1
  • Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 2
  • Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 3
  • Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 4
  • Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 5
  • Виниловая пластинка Boards Of Canada, Tomorrow&#039;S Harvest (0801061025717) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка

Двойной LP в gatefold упаковке + код для загрузки mp3. Tomorrows Harvest - четвертый студийный альбом шотландского электронного дуэта Boards Of Canada. Седьмой полноформатный альбом группы. Интервал между предыдущим альбомом — семь лет. Поэтому он действительно долгожданный для поклонников. Доски порождали целые поколения музыкантов и слушателей, а также свой стиль видео и взгляд на мир. Boards Of Canada — это икона. В России коллектив стал своеобразным Битлз для целой плеяды электронных музыкантов, которые хоть и не копировали их саунд, но чётко усвоили многие их уроки. В основном, конечно, восприняты были такие вещи, как самобытность, скромность и сложность. Альбом представляет собой классический образец саунда Boards of Canada. Те же плывущие синты, нечёткие ритмы. Хиты на пластинке тоже есть: безусловно Reach of the Dead и, что интересно, пестня Семена Мёртвых, находящаяся в самом конце второй пластинки.

Отзывы о товаре Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Двойной LP в gatefold упаковке + код для загрузки mp3. Tomorrows Harvest - четвертый студийный альбом шотландского электронного дуэта Boards Of Canada. Седьмой полноформатный альбом группы. Интервал между предыдущим альбомом — семь лет. Поэтому он действительно долгожданный для поклонников. Доски порождали целые поколения музыкантов и слушателей, а также свой стиль видео и взгляд на мир. Boards Of Canada — это икона. В России коллектив стал своеобразным Битлз для целой плеяды электронных музыкантов, которые хоть и не копировали их саунд, но чётко усвоили многие их уроки. В основном, конечно, восприняты были такие вещи, как самобытность, скромность и сложность. Альбом представляет собой классический образец саунда Boards of Canada. Те же плывущие синты, нечёткие ритмы. Хиты на пластинке тоже есть: безусловно Reach of the Dead и, что интересно, пестня Семена Мёртвых, находящаяся в самом конце второй пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...