Top.Mail.Ru
Parker Чернила (флакон), синие купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Parker Чернила (флакон), синие

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Parker Чернила (флакон), синие - фото 1
Parker Чернила (флакон), синие - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила (флакон)
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
запчасти, перьевая ручка
  • Parker Чернила (флакон), синие - фото 1
  • Parker Чернила (флакон), синие - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parker Чернила (флакон), синие
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Чернила (флакон)
Дополнительно
фирменная упаковка
Цвет
синий
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
запчасти, перьевая ручка
Особенности
срок годности - 4 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
10

Описание товара Parker Чернила (флакон), синие

Флакон чернил Bottle Quink для использования в перьевых ручках Паркер, чернила синего цвета. Произведено во Франции. Срок годности 2 года. 57 мл.

Отзывы о товаре Parker Чернила (флакон), синие




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Чернила (флакон)
Дополнительно
фирменная упаковка
Цвет
синий
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
запчасти, перьевая ручка
Особенности
срок годности - 4 г
Страна производитель
Китай
Описание
Флакон чернил Bottle Quink для использования в перьевых ручках Паркер, чернила синего цвета. Произведено во Франции. Срок годности 2 года. 57 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Чернила (флакон), синие - по цене 680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...