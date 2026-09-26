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Адаптер Godox VSM-H03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Godox VSM-H03

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Адаптер Godox VSM-H03 - фото 1
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 2
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 3
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 4
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 5
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 6
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 7
Адаптер Godox VSM-H03 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийные вспышки
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 1
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 2
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 3
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 4
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 5
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 6
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 7
  • Адаптер Godox VSM-H03 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614803
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Студийные вспышки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х4
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Godox VSM-H03

Используйте оборудование эффективно. С помощью адаптера разветвителя VSM вы можете установить любое вспомогательное оборудование Godox с монтажной пятой для холодного башмака, например микрофон или светодиодный осветитель серии Litemons, на камеру или зажим для смартфона. Это удобный способ для установки самых различных приспособлений.

Отзывы о товаре Адаптер Godox VSM-H03




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Студийные вспышки
Страна производитель
Китай
Описание
Используйте оборудование эффективно. С помощью адаптера разветвителя VSM вы можете установить любое вспомогательное оборудование Godox с монтажной пятой для холодного башмака, например микрофон или светодиодный осветитель серии Litemons, на камеру или зажим для смартфона. Это удобный способ для установки самых различных приспособлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Godox VSM-H03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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