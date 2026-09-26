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Характеристики
Тип товара
Адаптар
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7х3.5х3 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614802
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Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением.
Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе.
Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположенные под углом друг к другу позволят установить целый комплект дополнительного оборудования и аксессуаров.
Адаптеры VSM-H02 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей.
Существует также адаптер VSM-H03 – широкий вариант, позволяющий оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры.
Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.
Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением.
Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе.
Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположенные под углом друг к другу позволят установить целый комплект дополнительного оборудования и аксессуаров.
Адаптеры VSM-H02 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей.
Существует также адаптер VSM-H03 – широкий вариант, позволяющий оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры.
Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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