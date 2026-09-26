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Адаптер Godox VSM-H02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Godox VSM-H02

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Адаптер Godox VSM-H02 - фото 1
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 2
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 3
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 4
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 5
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 6
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 7
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 8
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 9
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 10
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 11
Адаптер Godox VSM-H02 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7х3.5х3 см
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 1
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 2
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 3
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 4
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 5
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 6
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 7
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 8
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 9
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 10
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 11
  • Адаптер Godox VSM-H02 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614802
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Адаптар
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7х3.5х3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х4х2
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Godox VSM-H02

Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением. Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе. Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположенные под углом друг к другу позволят установить целый комплект дополнительного оборудования и аксессуаров. Адаптеры VSM-H02 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей. Существует также адаптер VSM-H03 – широкий вариант, позволяющий оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры. Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.

Отзывы о товаре Адаптер Godox VSM-H02




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Адаптар
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
7х3.5х3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением. Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе. Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположенные под углом друг к другу позволят установить целый комплект дополнительного оборудования и аксессуаров. Адаптеры VSM-H02 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей. Существует также адаптер VSM-H03 – широкий вариант, позволяющий оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры. Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.
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Отзывы


Адаптер Godox VSM-H02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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