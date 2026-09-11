Ноутбук 15.6" Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук 15.6" Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0)
Ноутбук MAIBENBEN M543 представляет собой мощный лэптоп с предустановленной операционной системой Linux. Модель поддерживает ОС Windows 10 и 11 версии. Корпус из крепкого пластика, верхняя крышка выполнена в приятном серебристом цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M543 подходит для учебы и работы. На нем также можно с удовольствием смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 3 4300U. Оперативной памяти у портативного компьютера 8 Gb – этого достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 256 Gb дает оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 15,6” оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук компактный и легкий – всего 1.75 кг, его удобно носить с собой. Мощная батарея 4440 мА*ч позволяет длительное время обходиться без подзарядки.
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