Top.Mail.Ru
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603450
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир, настенное крепление, крепление-зажим, магнитная мишень, элементы питания, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 В
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1/4, 5/8
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
13.2
Высота, см
11.6
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit

Лазерный нивелир Xliner 360G Kit Condtrol пригодится для проведения строительных и ремонтных работ: укладка плитки, монтаж навесных потолков, бордюров, поклейки обоев, прокладка коммуникаций и так далее. Прибор удобно использовать на открытом пространстве за счет зелёного лазерного излучателя и высокой степени пылевлагозащиты. Возможность проецировать вертикаль, горизонталь, крест и наклон позволяет решать широкий спектр задач. Яркость зелёного луча воспринимается в 4 раза лучше, по сравнению с красным, что повышает эффективность использования нивелира при солнечном свете. Лазерный нивелир оснащен модулем Bluetooth. Переключение плоскостей, контроль за интенсивностью излучения осуществляется с помощью установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир, настенное крепление, крепление-зажим, магнитная мишень, элементы питания, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 В
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Развернуть
Дальность построения с приемником, м
100
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1/4, 5/8
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
13.2
Высота, см
11.6
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Xliner 360G Kit Condtrol пригодится для проведения строительных и ремонтных работ: укладка плитки, монтаж навесных потолков, бордюров, поклейки обоев, прокладка коммуникаций и так далее. Прибор удобно использовать на открытом пространстве за счет зелёного лазерного излучателя и высокой степени пылевлагозащиты. Возможность проецировать вертикаль, горизонталь, крест и наклон позволяет решать широкий спектр задач. Яркость зелёного луча воспринимается в 4 раза лучше, по сравнению с красным, что повышает эффективность использования нивелира при солнечном свете. Лазерный нивелир оснащен модулем Bluetooth. Переключение плоскостей, контроль за интенсивностью излучения осуществляется с помощью установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...