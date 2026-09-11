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Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Folklore
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599096
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435034881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Folklore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
the 1, cardigan, the last great american dynasty, exile (feat. bon iver), my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, epiphany, betty, peace, hoax, the lakes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: the 1, cardigan, the last great american dynasty, exile (feat. bon iver), my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, epiphany, betty, peace, hoax, the lakes



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Taylor Swift - Folklore (coloured) (0602435034881) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435034881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Folklore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
the 1, cardigan, the last great american dynasty, exile (feat. bon iver), my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, epiphany, betty, peace, hoax, the lakes
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: the 1, cardigan, the last great american dynasty, exile (feat. bon iver), my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, epiphany, betty, peace, hoax, the lakes


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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