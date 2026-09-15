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David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка

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David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Black Tie White Noise
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Black Tie White Noise
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка

David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Black Tie White Noise
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Black Tie White Noise (0190295253431) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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