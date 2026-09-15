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Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X

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Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
5 510 руб.  19 490 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X
5 510 руб. -72%
19 490 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X




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Характеристики
Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X - купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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