Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%5 510 руб. 19 490 руб.
В наличии
Код товара: 597865
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 510 руб. -72%
19 490 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серебристый
Страна производитель
Китай
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки Мужские FILA SFI116V SHINY PALLADIUMFLA-2SFI11657579X - купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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