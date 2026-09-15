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Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA)

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Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
9 360 руб.  20 550 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 527109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA)
9 360 руб. -54%
20 550 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Frame Color Code
807
Материал
ACETATE
Пол
мужской
Размер заушника
130 мм
Размер моста
9 мм
Цвет линз
BROWN SF
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA)

Мужские солнцезащитные очки Carrera — практичный аксессуар для солнечных дней. Модель сочетает узнаваемый бренд и назначение, помогая дополнить мужской образ и сделать пребывание на ярком солнце комфортнее.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA)




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Характеристики
Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Frame Color Code
807
Материал
ACETATE
Пол
мужской
Размер заушника
130 мм
Размер моста
9 мм
Цвет линз
BROWN SF
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Китай
Описание
Мужские солнцезащитные очки Carrera — практичный аксессуар для солнечных дней. Модель сочетает узнаваемый бренд и назначение, помогая дополнить мужской образ и сделать пребывание на ярком солнце комфортнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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