Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб.
В наличии
Код товара: 694709
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 480 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Германия
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) - купить по цене 11480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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