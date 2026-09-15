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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570)

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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) - фото 1
Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570)
11 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570)




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Характеристики
Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Германия
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570) - купить по цене 11480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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