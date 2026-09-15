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Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ

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Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 1
Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 2
Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 3
Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 4
Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 5
Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 4
  • Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 5
  • Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 663130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ
8 040 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Frame Color Code
KB7
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
150 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
GREY SHADED GOLD MIRROR
Цвет оправы
GREY
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ

Универсальные мужские очки Carrera 316/S цвет KB7 FQ серый глянцевый, полупрозрачный с темно-серыми линзами имеющими зеркальное покрытие золотистого цвета.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ




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Характеристики
Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Frame Color Code
KB7
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
150 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
GREY SHADED GOLD MIRROR
Цвет оправы
GREY
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные мужские очки Carrera 316/S цвет KB7 FQ серый глянцевый, полупрозрачный с темно-серыми линзами имеющими зеркальное покрытие золотистого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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