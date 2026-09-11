Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х5
Вес, г.
520
Описание товара Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs
Электробритва Braun Series 71-S4200cs с подставкой для зарядки, прецизионный триммер, сухое и влажное бритье, аккумуляторная беспроводная бритва с фильтром, серебристый. Электробритва с регулировкой на 360° обеспечивает гладкое бритье даже в труднодоступных местах. Эффективен даже на жесткой бороде. Технология AutoSense определяет густоту вашей бороды и регулирует мощность, чтобы собирать и срезать больше волосков при каждом бритье. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает бритье до трех недель (50 мин). Быстрая зарядка за пять минут для одного сеанса бритья.
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Электробритва Braun Series 71-S4200cs с подставкой для зарядки, прецизионный триммер, сухое и влажное бритье, аккумуляторная беспроводная бритва с фильтром, серебристый. Электробритва с регулировкой на 360° обеспечивает гладкое бритье даже в труднодоступных местах. Эффективен даже на жесткой бороде. Технология AutoSense определяет густоту вашей бороды и регулирует мощность, чтобы собирать и срезать больше волосков при каждом бритье. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает бритье до трех недель (50 мин). Быстрая зарядка за пять минут для одного сеанса бритья.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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