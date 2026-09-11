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Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs

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Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 1
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 2
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 3
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 4
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 5
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 6
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 7
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 8
Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 1
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 2
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 3
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 4
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 5
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 6
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 7
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 8
  • Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596794
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х5
Вес, г.
520

Описание товара Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs

Электробритва Braun Series 71-S4200cs с подставкой для зарядки, прецизионный триммер, сухое и влажное бритье, аккумуляторная беспроводная бритва с фильтром, серебристый. Электробритва с регулировкой на 360° обеспечивает гладкое бритье даже в труднодоступных местах. Эффективен даже на жесткой бороде. Технология AutoSense определяет густоту вашей бороды и регулирует мощность, чтобы собирать и срезать больше волосков при каждом бритье. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает бритье до трех недель (50 мин). Быстрая зарядка за пять минут для одного сеанса бритья.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 7 71-S4200cs




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Braun Series 71-S4200cs с подставкой для зарядки, прецизионный триммер, сухое и влажное бритье, аккумуляторная беспроводная бритва с фильтром, серебристый. Электробритва с регулировкой на 360° обеспечивает гладкое бритье даже в труднодоступных местах. Эффективен даже на жесткой бороде. Технология AutoSense определяет густоту вашей бороды и регулирует мощность, чтобы собирать и срезать больше волосков при каждом бритье. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает бритье до трех недель (50 мин). Быстрая зарядка за пять минут для одного сеанса бритья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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