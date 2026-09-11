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Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный

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Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 1
Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 2
Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 3
Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 4
Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 5
Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 6
Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка универсальная, комбинированная
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 1
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 2
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 3
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 4
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 5
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 6
  • Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596355
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
Выходной фильтр HEPA, предмоторный комбинированный фильтр, циклонный пылесборник
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка универсальная, комбинированная
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный

Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остаётся просто выбросить ее. В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его. Пылесборник имеет большую прозрачную крышку, позволяющую легко контролировать уровень заполнения. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M31A0HU/EV 1800Вт голубой/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
Выходной фильтр HEPA, предмоторный комбинированный фильтр, циклонный пылесборник
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка универсальная, комбинированная
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остаётся просто выбросить ее. В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его. Пылесборник имеет большую прозрачную крышку, позволяющую легко контролировать уровень заполнения. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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