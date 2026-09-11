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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
STRANGEWAYS, HERE WE COME
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587726
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0602445790050]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
STRANGEWAYS, HERE WE COME
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка

0602445790050, Виниловая Пластинка Swift, Taylor, Midnights

Отзывы о товаре Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0602445790050]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
STRANGEWAYS, HERE WE COME
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0602445790050, Виниловая Пластинка Swift, Taylor, Midnights
Самовывоз
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Отзывы


Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790050) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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