Описание товара Термопринтер Атол ТТ41 (для печ.накл.) стационарный серый

Этикетки, напечатанные на принтере АТОЛ ТТ41 при использовании риббона, устойчивы к негативным внешним факторам и всегда выглядят как новые. Изображение не выгорает на солнце, не подвержено воздействию влаги, не стирается из-за перепадов температур или механического воздействия. Это особенно актуально для продуктов с длительным сроком хранения: одежды, электроники, бытовой химии, парфюмерии и косметики, автозапчастей, мебели и стройматериалов и т. п. Термотрасферные принтеры востребованы на складах, в службах доставки. Используя принтер ТТ41 и этикетку из правильно подобранного материала, Вы можете быть уверены, что информация не сотрется при хранении и транспортировке товара. Срок жизни термотрансферной этикетки – 6 месяцев и более. Поместится вся информация. Вы сможете легко настроить принтер для печати этикеток нужного размера. Принтер АТОЛ ТТ41 печатает этикетки шириной от 4 до 10 см, максимальная длина этикетки – 30 см. Благодаря встроенному в принтер подвижному сенсору, Вы можете печатать и этикетки нестандартной формы. Например - круглые, или специальные бирки с разделителями типа засечка или дырка. Возможность печати большой этикетки 10x30 см позволит разместить необходимую информацию о товаре или данные для доставки. Если принтер используется службой доставки, то на этикетке поместятся данные о товаре, адрес доставки, шт.рихкод и другие реквизиты. Простая настройка и использование. Загрузить в принтер этикет-ленту сможет любой сотрудник склада или магазина. Фиксатор верхней крышки позволяет быстро и удобно заменить риббон. Бумага также устанавливается очень просто, благодаря держателям с фиксатором. Фиксатор верхней крышки позволяет быстро и удобно заменить бумагу и риббон, держатели этикетки для надежности также можно закрепить фиксатором по ширине носителя. Калибровка принтера под нужный размер этикетки происходит автоматически. В комплект поставки входит русскоязычный редактор BarTender UL для создания шаблонов этикеток. Интуитивно понятный интерфейс утилиты позволит легко создать нужный макет. Экономия времени и денег. Печать 1, 000 этикеток в типографии обойдётся примерно в 3-4 тысячи рублей, в зависимости от размера. Если печать этикеток нужна регулярно, то выгоднее приобрести принтер и печатать этикетки самостоятельно: принтер окупится за 2 дня работы. АТОЛ ТТ41 – одна из самых бюджетных моделей тер.