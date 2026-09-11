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Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 291 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585421
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Описание товара Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный
Чековый принтер MPRINT G80 Wi-Fi, RS232-USB, Ethernet Black подходит для любого направления бизнеса. Модель используется в розничной торговле и в сегменте HoReCa. Она применяется в офисах, аптеках, на автозаправках и других предприятиях. Отличительная черта модели – возможность замены платы с интерфейсами для подключения. Особенности Чековый принтер может подключаться к POS-системе или к рабочей станции. Он применяется и на точках без автоматизации (например, на рынках). В базовой модификации доступно 3 интерфейса для подключения: USB. RS-232. Ethernet. Wi-Fi. RJ12. Корпус устройства изготовлен из первичного ABS-пластика. Конструкция устойчива к деформации
Чековый принтер MPRINT G80 Wi-Fi, RS232-USB, Ethernet Black подходит для любого направления бизнеса. Модель используется в розничной торговле и в сегменте HoReCa. Она применяется в офисах, аптеках, на автозаправках и других предприятиях. Отличительная черта модели – возможность замены платы с интерфейсами для подключения. Особенности Чековый принтер может подключаться к POS-системе или к рабочей станции. Он применяется и на точках без автоматизации (например, на рынках). В базовой модификации доступно 3 интерфейса для подключения: USB. RS-232. Ethernet. Wi-Fi. RJ12. Корпус устройства изготовлен из первичного ABS-пластика. Конструкция устойчива к деформации
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