Принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi) TSC MH241Т, LCD&Touch, Wi-Fi ready, EU
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Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 399 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
Bluetooth, USB, Ethernet, RS232
Источник питания
встроенный переключаемый блок питания
Комплектация
принтер, CD-диск с программным обеспечением для дизайна этикеток под Windows, краткое руководство пользователя, USB-кабель, кабель питания
Максимальная ширина печати
104
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Тип печатаемых штрих-кодов
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 подмножества A.B.C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х28
Вес, кг.
15
Описание товара Принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi) TSC MH241Т, LCD&Touch, Wi-Fi ready, EU
Термотрансферный принтер TSC MH241, разрешение печати - 203 dpi, скорость печати - 356 мм/с, способ печати - термотрансферная печать, ширина печати - 104 мм, интерфейс подключения: Bluetooth, USB, Ethernet, RS232. Универсальный промышленный принтер этикеток TSC MH241 разработан на основе модели предыдущей серии TSC MH240. Оснащен технологией TSC Sense Care для дистанционного управления принтером через системы SOTI Connect и TSC Console.
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
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Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
Bluetooth, USB, Ethernet, RS232
Источник питания
встроенный переключаемый блок питания
Комплектация
принтер, CD-диск с программным обеспечением для дизайна этикеток под Windows, краткое руководство пользователя, USB-кабель, кабель питания
Максимальная ширина печати
104
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Тип печатаемых штрих-кодов
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 подмножества A.B.C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post
Страна производитель
Китай
Термотрансферный принтер TSC MH241, разрешение печати - 203 dpi, скорость печати - 356 мм/с, способ печати - термотрансферная печать, ширина печати - 104 мм, интерфейс подключения: Bluetooth, USB, Ethernet, RS232. Универсальный промышленный принтер этикеток TSC MH241 разработан на основе модели предыдущей серии TSC MH240. Оснащен технологией TSC Sense Care для дистанционного управления принтером через системы SOTI Connect и TSC Console.
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi) TSC MH241Т, LCD&Touch, Wi-Fi ready, EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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