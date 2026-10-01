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Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,)

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Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,) - фото 1
Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
  • Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,) - фото 1
  • Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631627
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
RS-232, USB
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
30

Описание товара Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,)

Термотрансферный принтер PT-B680. Интерфейс: RS-232, USB, LPT, Ethernet. Способ печати: термотрансферная/прямая термопечать. Режим печати: с риббоном/без риббона. Максимальная скорость печати: 203 мм/с. Разрешение печати: 300 dpi. Максимальная ширина печати: 106 мм. Максимальная длина печати: 710 мм. Длина ленты: макс. 710 мм. Ширина ленты: макс. 110 мм.



Теги товара: термотрансферные

Отзывы о товаре Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,)




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
RS-232, USB
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Страна производитель
Китай
Описание
Термотрансферный принтер PT-B680. Интерфейс: RS-232, USB, LPT, Ethernet. Способ печати: термотрансферная/прямая термопечать. Режим печати: с риббоном/без риббона. Максимальная скорость печати: 203 мм/с. Разрешение печати: 300 dpi. Максимальная ширина печати: 106 мм. Максимальная длина печати: 710 мм. Длина ленты: макс. 710 мм. Ширина ленты: макс. 110 мм.


Теги товара: термотрансферные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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