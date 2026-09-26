Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3.8
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
ручной, автоматический
Мощность, Вт
800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583602
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Описание товара Термопот Starwind STP3400 серебристый/черный
Термопот StarWind STP3400 является удобной альтернативой электрическому чайнику. Широко используется в домашних условиях и офисах. Благодаря мощности 800 Вт обеспечивает быстрое кипячение всего объема, который составляет 3.8 литра. Затем электроэнергия тратится только на поддержание заданной температуры, в любое время можно приготовить любимый горячий напиток. К конструктивным особенностям можно отнести нагревательный элемент скрытого типа, комбинированный тип насоса, съемную крышку для удобства долива воды, колбу из нержавейки. Устройство имеет сравнительно небольшие габариты. Стильный дизайн лаконично дополнит любой интерьер. Система автоматического отключения гарантирует безопасность эксплуатации.
Термопот StarWind STP3400 является удобной альтернативой электрическому чайнику. Широко используется в домашних условиях и офисах. Благодаря мощности 800 Вт обеспечивает быстрое кипячение всего объема, который составляет 3.8 литра. Затем электроэнергия тратится только на поддержание заданной температуры, в любое время можно приготовить любимый горячий напиток. К конструктивным особенностям можно отнести нагревательный элемент скрытого типа, комбинированный тип насоса, съемную крышку для удобства долива воды, колбу из нержавейки. Устройство имеет сравнительно небольшие габариты. Стильный дизайн лаконично дополнит любой интерьер. Система автоматического отключения гарантирует безопасность эксплуатации.
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