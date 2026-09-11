Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S)
Блок питания ExeGate — это надежное и эффективное решение для вашего ПК. С мощностью в 600 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильное и качественное электропитание для всех компонентов системы. Вес устройства составляет 1,25 кг, что является оптимальным балансом между прочностью и удобством установки. В конструкции используется один высокоэффективный вентилятор диаметром 120 мм, что способствует эффективному охлаждению и минимизации уровня шума. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания способен удовлетворить требования большинства пользователей благодаря стабильной и уверенной работе. ExeGate поддерживает стандартный ATX форм-фактор, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Для подключения устройств предусмотрены 4 разъема SATA, а также разъем питания видеокарты 6+2 pin, что позволяет использовать его с современными графическими картами. Питание материнской платы осуществляется через разъем 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, обеспечивающий универсальность при монтаже различных конфигураций ПК. Блок питания ExeGate произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которым необходимо надежное и доступное решение для их персонального компьютера без лишних функций и затрат.
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