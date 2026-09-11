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Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S)

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Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 1
Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 2
Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 3
Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 4
Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 1
  • Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 2
  • Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 3
  • Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 4
  • Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577520
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
пассивный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х7
Вес, г.
120

Описание товара Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S)

Блок питания ExeGate — это надежное и эффективное решение для вашего ПК. С мощностью в 600 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильное и качественное электропитание для всех компонентов системы. Вес устройства составляет 1,25 кг, что является оптимальным балансом между прочностью и удобством установки. В конструкции используется один высокоэффективный вентилятор диаметром 120 мм, что способствует эффективному охлаждению и минимизации уровня шума. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания способен удовлетворить требования большинства пользователей благодаря стабильной и уверенной работе. ExeGate поддерживает стандартный ATX форм-фактор, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Для подключения устройств предусмотрены 4 разъема SATA, а также разъем питания видеокарты 6+2 pin, что позволяет использовать его с современными графическими картами. Питание материнской платы осуществляется через разъем 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, обеспечивающий универсальность при монтаже различных конфигураций ПК. Блок питания ExeGate произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которым необходимо надежное и доступное решение для их персонального компьютера без лишних функций и затрат.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Exegate 600NPXE 600W ATX SC (EX221639RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
пассивный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — это надежное и эффективное решение для вашего ПК. С мощностью в 600 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильное и качественное электропитание для всех компонентов системы. Вес устройства составляет 1,25 кг, что является оптимальным балансом между прочностью и удобством установки. В конструкции используется один высокоэффективный вентилятор диаметром 120 мм, что способствует эффективному охлаждению и минимизации уровня шума. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания способен удовлетворить требования большинства пользователей благодаря стабильной и уверенной работе. ExeGate поддерживает стандартный ATX форм-фактор, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Для подключения устройств предусмотрены 4 разъема SATA, а также разъем питания видеокарты 6+2 pin, что позволяет использовать его с современными графическими картами. Питание материнской платы осуществляется через разъем 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, обеспечивающий универсальность при монтаже различных конфигураций ПК. Блок питания ExeGate произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которым необходимо надежное и доступное решение для их персонального компьютера без лишних функций и затрат.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 600W
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Отзывы


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