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SSD Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138)

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Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 1
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 2
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 3
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 4
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 5
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 6
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление, Вт
5
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 1
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 2
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 3
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 4
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 5
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 6
  • Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577472
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1600000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, кг.
8.7

Описание товара Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138)

Тип SSD диск Назначение для настольного компьютера Цвет черный Емкость 256 Гб Форм-фактор накопителя 2.5" Подключение SATA 3.0 Тип флэш-памяти 3D TLC NAND Скорость последовательного чтения 550 Мб/с Скорость последовательной записи 510 Мб/с Максимальная ударная нагрузка 1500 G Время наработки на отказ (МТBF) 1600000 ч Ресурс TBW 150 Тб Размеры и вес Длина 100 мм Ширина 69.85 мм Толщина 7 мм



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1600000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Описание
Тип SSD диск Назначение для настольного компьютера Цвет черный Емкость 256 Гб Форм-фактор накопителя 2.5" Подключение SATA 3.0 Тип флэш-памяти 3D TLC NAND Скорость последовательного чтения 550 Мб/с Скорость последовательной записи 510 Мб/с Максимальная ударная нагрузка 1500 G Время наработки на отказ (МТBF) 1600000 ч Ресурс TBW 150 Тб Размеры и вес Длина 100 мм Ширина 69.85 мм Толщина 7 мм


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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