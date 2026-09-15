Кувалда, 10кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10968)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%3 600 руб. 3 936 руб.
В наличии
Код товара: 577409
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 600 руб. -9%
3 936 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х20х8
Вес, кг.
10.89
Описание товара Кувалда, 10кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10968)
Кувалда MATRIX 10000 г 10968 предназначена для разбивания поверхностей с помощью большой ударной силы. Кованая головка выполнена из стали 45, закалена до твердости 52 HRC. Фибергласовая рукоятка амортизирует удар. Резиновое покрытие гарантирует надежное удержание инструмента, отсутствие скольжения. Головка на рукоятку посажена "на протяг", что увеличивает надежность крепления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Кувалда MATRIX 10000 г 10968 предназначена для разбивания поверхностей с помощью большой ударной силы. Кованая головка выполнена из стали 45, закалена до твердости 52 HRC. Фибергласовая рукоятка амортизирует удар. Резиновое покрытие гарантирует надежное удержание инструмента, отсутствие скольжения. Головка на рукоятку посажена "на протяг", что увеличивает надежность крепления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда, 10кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10968) – стоимость товара 3600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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