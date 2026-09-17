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Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз

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Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 1
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 2
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 3
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 4
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 5
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 6
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 1
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 2
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 3
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 4
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 5
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 6
  • Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз
3 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Mim сечение кабеля, мм2
1.5
Max сечение кабеля, мм2
16
Длина, мм
245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х3
Вес, кг.
1.2

Описание товара Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз

Пресс-клещи KRAFTOOL 45466, предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных кабельных наконечников и штекеров. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ. Профиль обжима: клиновидный. Корпус из закаленной инструментальной стали. Губки выполнены из Cr-Mo стали. Антикорозийное покрытие продлевает срок службы. Возвратная пружина ускоряет работу. Удлиненные рукоятки для опрессовки двумя руками. Обжим неизолированных наконечников ТМЛ, ТМ и ГМЛ.



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Отзывы о товаре Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Mim сечение кабеля, мм2
1.5
Max сечение кабеля, мм2
16
Длина, мм
245
Страна производитель
Китай
Описание
Пресс-клещи KRAFTOOL 45466, предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных кабельных наконечников и штекеров. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ. Профиль обжима: клиновидный. Корпус из закаленной инструментальной стали. Губки выполнены из Cr-Mo стали. Антикорозийное покрытие продлевает срок службы. Возвратная пружина ускоряет работу. Удлиненные рукоятки для опрессовки двумя руками. Обжим неизолированных наконечников ТМЛ, ТМ и ГМЛ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для медных наконечников и гильз - данный товар вы можете купить по цене 3580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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