Память оперативная DDR4 Kingston CL18 64GB 3600MHz (KF436C18BBK4/64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston CL18 64GB 3600MHz (KF436C18BBK4/64)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект объемом 64 ГБ является отличным решением для профессиональных рабочих станций и мощных игровых систем, где критична многозадачность и работа с большими объемами данных. Он идеально подойдет для монтажа видео в высоком разрешении, 3D-рендеринга, инженерного моделирования, а также для стриминга и одновременного запуска нескольких тяжелых приложений. Для офисной работы или простого веб-серфинга такой объем избыточен, а для экстремального оверклокинга могут быть интересны комплекты с более агрессивными таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего выхода обеспечила значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Это поколение памяти несовместимо со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому ключевой шаг при выборе - проверка поддерживаемого типа памяти вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Такой объем с запасом перекрывает потребности даже самых требовательных профессиональных пакетов и позволяет комфортно работать с виртуальными машинами или огромными проектами. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости рендеринга, загрузки уровней в играх и общей отзывчивости системы при активной работе с файлами подкачки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг данной памяти составляет CL18 при номинальном напряжении 1.35 В. Такая комбинация частоты и задержек является сбалансированной для платформы DDR4, предлагая хорошее соотношение производительности и стабильности. Для простой активации заявленной скорости в 3600 МГц модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core (серии 10xxx и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM и в спецификациях поддерживает работу с модулями частотой 3600 МГц в четырёхканальной или двухканальной конфигурации. На более старых или бюджетных чипсетах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS для стабильной работы на такой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло в условиях длительной высокой нагрузки. Отсутствие массивной конструкции и подсветки делает эти планки универсальным решением, которое без проблем поместится под большинство крупных процессорных кулеров. Такой дизайн ориентирован на функциональность и надёжность, а не на визуальные эффекты, что часто предпочитают в рабочих станциях.
Комплектность, режимы работы и расширение
В комплекте поставляются четыре идентичные планки, что позволяет задействовать все слоты материнской платы и активировать двухканальный или четырёхканальный режим работы (в зависимости от возможностей процессора и чипсета), значительно увеличивая пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для корректной работы рекомендуется устанавливать модули в слоты одного цвета, следуя инструкции к плате. Дальнейшее расширение объема с данным комплектом невозможно, так как все слоты будут заняты.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает установку четырёх модулей суммарным объемом 64 ГБ и частотой 3600 МГц. Помните, что память DDR4 физически не встанет в слоты для DDR3 или DDR5. Для раскрытия полного потенциала частоты 3600 МГц на платформе AMD Ryzen рекомендуется использовать процессоры серии Ryzen 3000 и новее. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователя, которому нужен большой, быстрый и стабильный объём памяти для профессиональных задач без излишеств в виде подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект объемом 64 ГБ является отличным решением для профессиональных рабочих станций и мощных игровых систем, где критична многозадачность и работа с большими объемами данных. Он идеально подойдет для монтажа видео в высоком разрешении, 3D-рендеринга, инженерного моделирования, а также для стриминга и одновременного запуска нескольких тяжелых приложений. Для офисной работы или простого веб-серфинга такой объем избыточен, а для экстремального оверклокинга могут быть интересны комплекты с более агрессивными таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего выхода обеспечила значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Это поколение памяти несовместимо со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому ключевой шаг при выборе - проверка поддерживаемого типа памяти вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Такой объем с запасом перекрывает потребности даже самых требовательных профессиональных пакетов и позволяет комфортно работать с виртуальными машинами или огромными проектами. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости рендеринга, загрузки уровней в играх и общей отзывчивости системы при активной работе с файлами подкачки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг данной памяти составляет CL18 при номинальном напряжении 1.35 В. Такая комбинация частоты и задержек является сбалансированной для платформы DDR4, предлагая хорошее соотношение производительности и стабильности. Для простой активации заявленной скорости в 3600 МГц модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core (серии 10xxx и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM и в спецификациях поддерживает работу с модулями частотой 3600 МГц в четырёхканальной или двухканальной конфигурации. На более старых или бюджетных чипсетах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS для стабильной работы на такой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло в условиях длительной высокой нагрузки. Отсутствие массивной конструкции и подсветки делает эти планки универсальным решением, которое без проблем поместится под большинство крупных процессорных кулеров. Такой дизайн ориентирован на функциональность и надёжность, а не на визуальные эффекты, что часто предпочитают в рабочих станциях.
Комплектность, режимы работы и расширение
В комплекте поставляются четыре идентичные планки, что позволяет задействовать все слоты материнской платы и активировать двухканальный или четырёхканальный режим работы (в зависимости от возможностей процессора и чипсета), значительно увеличивая пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для корректной работы рекомендуется устанавливать модули в слоты одного цвета, следуя инструкции к плате. Дальнейшее расширение объема с данным комплектом невозможно, так как все слоты будут заняты.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает установку четырёх модулей суммарным объемом 64 ГБ и частотой 3600 МГц. Помните, что память DDR4 физически не встанет в слоты для DDR3 или DDR5. Для раскрытия полного потенциала частоты 3600 МГц на платформе AMD Ryzen рекомендуется использовать процессоры серии Ryzen 3000 и новее. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователя, которому нужен большой, быстрый и стабильный объём памяти для профессиональных задач без излишеств в виде подсветки.
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