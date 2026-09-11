Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Материал рукояти
металл
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566278
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Комплектация
Струбцина
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
950
Описание товара Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870
Струбцина Кобальт 248-870 способна надежно и эргономично крепить детали под углом 90 градусов для дальнейшей их обработки. Инструмент применяется во время столярных и слесарных работ. Материал рамы выполнен из высококачественного алюминия и покрыт яркой синей краской, которая привлекает к себе внимание, поэтому деталь не затеряется в мастерской. Благодаря надежному креплению Кобальт 248-870 обладает большой устойчивостью и не шатается во время работы. Ширина зажима составляет 65 мм, благодаря чему струбцину можно использовать для фиксации широких деталей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 120x400мм, кованая Denzel (20478)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитЗаклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание...
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитКувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 к...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитРазводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 540 руб.435 руб. в СплитКлюч разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20)
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитСиловой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитУсиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитПрямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL,...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНожницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНожницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые тех...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитДвутавровый лом-гвоздодер Kraftool GRAND 21900-90, 30 ? 17 мм, 9...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Комплектация
Струбцина
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Струбцина Кобальт 248-870 способна надежно и эргономично крепить детали под углом 90 градусов для дальнейшей их обработки. Инструмент применяется во время столярных и слесарных работ. Материал рамы выполнен из высококачественного алюминия и покрыт яркой синей краской, которая привлекает к себе внимание, поэтому деталь не затеряется в мастерской. Благодаря надежному креплению Кобальт 248-870 обладает большой устойчивостью и не шатается во время работы. Ширина зажима составляет 65 мм, благодаря чему струбцину можно использовать для фиксации широких деталей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870