Болторез 450 мм MATRIX 78535
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566274
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х3
Вес, кг.
1.54
Описание товара Болторез 450 мм MATRIX 78535
Болторез 450 мм MATRIX 78535 применяется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Инструмент имеет двойной рычажный механизм, облегчающий перекусывание. Режущие кромки рабочих губок закалены до твердости 58–60 HRс
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Болторез 450 мм MATRIX 78535 применяется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Инструмент имеет двойной рычажный механизм, облегчающий перекусывание. Режущие кромки рабочих губок закалены до твердости 58–60 HRс
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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