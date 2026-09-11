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Болторез 450 мм MATRIX 78535 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез 450 мм MATRIX 78535

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Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 1
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 2
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 3
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 4
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 5
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 6
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 7
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 8
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 9
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 10
Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 1
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 2
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 3
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 4
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 5
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 6
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 7
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 8
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 9
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 10
  • Болторез 450 мм MATRIX 78535 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566274
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х3
Вес, кг.
1.54

Описание товара Болторез 450 мм MATRIX 78535

Болторез 450 мм MATRIX 78535 применяется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Инструмент имеет двойной рычажный механизм, облегчающий перекусывание. Режущие кромки рабочих губок закалены до твердости 58–60 HRс



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Отзывы о товаре Болторез 450 мм MATRIX 78535




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Болторез 450 мм MATRIX 78535 применяется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Инструмент имеет двойной рычажный механизм, облегчающий перекусывание. Режущие кромки рабочих губок закалены до твердости 58–60 HRс


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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