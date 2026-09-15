ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 674744
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х8х3
Вес, кг.
1.06
Описание товара ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)
Трубный рычажный ключ с прямыми губками №2, 1.5" Зубр МАСТЕР 27314-2 подходит для обхвата, закручивания/откручивания деталей и крепежа различной формы и размеров. Станет прекрасной альтернативой разводному ключу. Инструмент идеально подходит для высоких нагрузок. Отличается продолжительным сроком службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 500 х 120 х 600 мм Matrix (2040...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитСтрубцина G-образная (32229-100) KRAFTOOL EXTREM G-100 100х50 мм
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитЗаклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профе...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 450 х 80 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой и левый рез,сталь-СrMo, трехком...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехко...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитЗаклепочник компактный двуручный ЗУБР МХ500, 2.4 - 4.8 мм, 290 м...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитРазвальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 600 х 120 х 700 мм Matrix (2041...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой рез,сталь-CrMo,двухком...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный ней...
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Трубный рычажный ключ с прямыми губками №2, 1.5" Зубр МАСТЕР 27314-2 подходит для обхвата, закручивания/откручивания деталей и крепежа различной формы и размеров. Станет прекрасной альтернативой разводному ключу. Инструмент идеально подходит для высоких нагрузок. Отличается продолжительным сроком службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) – стоимость товара 1060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)