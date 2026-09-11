Top.Mail.Ru
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 1
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 2
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 3
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки и термобоксы
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 1
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 2
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 3
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 380 руб.  1 827 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя
1 380 руб. -24%
1 827 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
износостойкая плетеная ткань, PEVA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х10
Вес, г.
650

Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя

Сумка-холодильник «КАНТРИ» в цвете «Лазурный» — это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam — 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.

Отзывы о товаре Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
износостойкая плетеная ткань, PEVA
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник «КАНТРИ» в цвете «Лазурный» — это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam — 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), синяя - данный товар вы можете купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...