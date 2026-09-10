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Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий

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Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - фото 1
Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - фото 2
Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
20 л
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - фото 1
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - фото 2
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
20 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х20
Вес, г.
600

Описание товара Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий

Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
20 л
Страна производитель
Китай
Описание
Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Фэмили TВ-20B 20 л синий - купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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