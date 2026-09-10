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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий

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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 2
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 3
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 4
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 5
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
ткань
Ручка для переноски
да
Максимальная нагрузка
7
Количество секций
1 шт
Количество карманов
3
Продолжительность сохранения температуры
96
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 1
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 2
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 3
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 4
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 5
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий
2 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
ткань
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат, фольга
Ручка для переноски
да
Максимальная нагрузка
7
Количество секций
1 шт
Количество карманов
3
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
370х240х360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х24
Вес, г.
800

Описание товара Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий

Сумка-холодильник Biostal TC-30B способна сохранять холод до 96 часов. Это достигается благодаря использованию 6-мм слоя изолирующего материала и алюминиевой фольги, отражающей тепло. Особая конструкция швов предупреждает теплообмен в местах соприкосновения деталей. Biostal TC-30B обладает значительной емкостью – 30 л. Для удобства переноски предусмотрена мягкая накладка на ручки и регулирующийся по длине наплечный ремень. Все они выполнены из прочной тесьмы, способной выдерживать самые высокие нагрузки. Есть внешний карман, в котором удобно хранить ключи, пластиковые карты и другие мелкие предметы.

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
ткань
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат, фольга
Ручка для переноски
да
Максимальная нагрузка
7
Количество секций
1 шт
Количество карманов
3
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
370х240х360 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник Biostal TC-30B способна сохранять холод до 96 часов. Это достигается благодаря использованию 6-мм слоя изолирующего материала и алюминиевой фольги, отражающей тепло. Особая конструкция швов предупреждает теплообмен в местах соприкосновения деталей. Biostal TC-30B обладает значительной емкостью – 30 л. Для удобства переноски предусмотрена мягкая накладка на ручки и регулирующийся по длине наплечный ремень. Все они выполнены из прочной тесьмы, способной выдерживать самые высокие нагрузки. Есть внешний карман, в котором удобно хранить ключи, пластиковые карты и другие мелкие предметы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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