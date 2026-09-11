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Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B

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Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 1
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 2
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 3
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 4
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 5
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 6
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 1
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 2
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 3
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 4
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 5
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 6
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 240 руб.  4 586 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B
3 240 руб. -29%
4 586 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
350

Описание товара Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B

Сумка-холодильник биосталь дискавери в цвете «Морской синий» создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью. Сумка-холодильник биосталь дискавери оснащена замком-молнией с термо, брызго защитой и дополнительными сетчатыми карманами снаружи сумки. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы сумку-холодильник биосталь дискавери было удобно носить: мягкие, но прочные ремни на сумке такой длины, чтобы вы могли носить её не только в руках, но и на плече. Все ручки дополнительно прошиты до самого основания сумки, чтобы исключить любую возможность разрыва. Благодаря продуманной конструкции, сумка легко складывается для хранения. В разложенном виде, даже пустая сумка превосходно держит форму. Внутренний объем сумки – 20 литров. Слой изоляции составляет 40 мм. Время сохранения холода - 72 часа.

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник биосталь дискавери в цвете «Морской синий» создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью. Сумка-холодильник биосталь дискавери оснащена замком-молнией с термо, брызго защитой и дополнительными сетчатыми карманами снаружи сумки. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы сумку-холодильник биосталь дискавери было удобно носить: мягкие, но прочные ремни на сумке такой длины, чтобы вы могли носить её не только в руках, но и на плече. Все ручки дополнительно прошиты до самого основания сумки, чтобы исключить любую возможность разрыва. Благодаря продуманной конструкции, сумка легко складывается для хранения. В разложенном виде, даже пустая сумка превосходно держит форму. Внутренний объем сумки – 20 литров. Слой изоляции составляет 40 мм. Время сохранения холода - 72 часа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B - купить по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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