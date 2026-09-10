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Термосумка Biostal TВ-30B 30 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal TВ-30B 30 л

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Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 4
Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
30 л
  • Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 1
  • Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 2
  • Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 3
  • Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 4
  • Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термосумка Biostal TВ-30B 30 л
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
30 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х20
Вес, г.
650

Описание товара Термосумка Biostal TВ-30B 30 л

Сумка-холодильник ФЭМИЛИ в цвете Альпийский синий с герметичным теплоотражающим фольгированным внутренним слоем PEVA. Внешнее покрытие сумки гибридный материал (нейлон + PVC) с влагоотталкивающим свойством. Изоляционный слой - Biofoam толщиной 4 мм. Ручки дополнительно прошиты у основания, чтобы исключить возможность разрыва. Сумка имеет два внешних кармана для хранения мелочей, один из которых на молнии. Аккумуляторы холода в комплект не входят.

Отзывы о товаре Термосумка Biostal TВ-30B 30 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
30 л
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник ФЭМИЛИ в цвете Альпийский синий с герметичным теплоотражающим фольгированным внутренним слоем PEVA. Внешнее покрытие сумки гибридный материал (нейлон + PVC) с влагоотталкивающим свойством. Изоляционный слой - Biofoam толщиной 4 мм. Ручки дополнительно прошиты у основания, чтобы исключить возможность разрыва. Сумка имеет два внешних кармана для хранения мелочей, один из которых на молнии. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal TВ-30B 30 л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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