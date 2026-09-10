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Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый

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Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 1
Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 2
Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 3
Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
20 л
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 1
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 2
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 3
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
20 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х20
Вес, г.
650

Описание товара Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый

Сумка-холодильник кемпинг в цвете Зелёная тайга с одним герметичным отделением. Фольгированный теплоотражающий внутренний слой PEVA помогает удерживать нужную температуру внутри сумки. Внешнее покрытие сумки – гибридный материал (нейлон + PVC) с влагоотталкивающим свойством.

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
20 л
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник кемпинг в цвете Зелёная тайга с одним герметичным отделением. Фольгированный теплоотражающий внутренний слой PEVA помогает удерживать нужную температуру внутри сумки. Внешнее покрытие сумки – гибридный материал (нейлон + PVC) с влагоотталкивающим свойством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Кемпинг TC-20G 20 л зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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