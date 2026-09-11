Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S
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Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; Держатель.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565316
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Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; Держатель.
Упаковка
клипса/держатель
Количество имбусовых ключей
10
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Имбусовые ключи в комплекте
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50
Количество бит, шт
10
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
34х10х4
Вес, г.
480
Описание товара Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S
Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S состоит из 10 предметов, изготовленных из S2 сплава. Применяется для закручивания и откручивания крепежа. Комплект удобно хранить в держателе, где каждый угловой ключ подписан.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; Держатель.
Упаковка
клипса/держатель
Количество имбусовых ключей
10
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Имбусовые ключи в комплекте
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50
Количество бит, шт
10
Наконечники головок
Torx
Развернуть
Страна производитель
Тайвань
Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S состоит из 10 предметов, изготовленных из S2 сплава. Применяется для закручивания и откручивания крепежа. Комплект удобно хранить в держателе, где каждый угловой ключ подписан.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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