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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 100 руб.
22 570
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 561188
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Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-1010 электрическая
Рукосушитель BAHD-1010 в корпусе из нержавеющей стали толщиной 2 мм представляет собой сочетание мощности, технологий и исключительного дизайна. Мощный и долговечный бесщеточный мотор в сочетании с соплами-лезвиями разгоняют воздух до скорости в 324 км/ч, что позволяет осуществлять сушку рук всего за 10 секунд, а ультрафиолетовая обработка воздуха сделает процесс более гигиеничным. Корпус из нержавеющей стали защитит прибор от внешнего воздействия и обеспечит долгосрочную работу. Автоматическая сушилка для рук Ballu удобна и надежна в эксплуатации, легко монтируется и не требует технического обслуживания. Этот бытовой прибор незаменим в местах общественного пользования: в офисах, кафе, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах, школах и детских садах.
Рукосушитель BAHD-1010 в корпусе из нержавеющей стали толщиной 2 мм представляет собой сочетание мощности, технологий и исключительного дизайна. Мощный и долговечный бесщеточный мотор в сочетании с соплами-лезвиями разгоняют воздух до скорости в 324 км/ч, что позволяет осуществлять сушку рук всего за 10 секунд, а ультрафиолетовая обработка воздуха сделает процесс более гигиеничным. Корпус из нержавеющей стали защитит прибор от внешнего воздействия и обеспечит долгосрочную работу. Автоматическая сушилка для рук Ballu удобна и надежна в эксплуатации, легко монтируется и не требует технического обслуживания. Этот бытовой прибор незаменим в местах общественного пользования: в офисах, кафе, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах, школах и детских садах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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