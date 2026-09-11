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Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный

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Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 1
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 2
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 3
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 4
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 5
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 6
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 7
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 8
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 9
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/сетка
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 1
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 2
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 3
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 4
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 5
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 6
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 7
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 8
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 9
  • Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557781
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/сетка
Тип установки
на колесиках
Цвет
красный/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
22

Описание товара Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный

Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-090BLR черный/красный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/сетка
Тип установки
на колесиках
Цвет
красный/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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