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Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа

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Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216728
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
20.7

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа

Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ KB-10/WALNUT черный искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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