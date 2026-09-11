Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10500 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554772
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10500 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
425
Описание товара Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ)
Высокопроизводительные жесткие диски с интерфейсом SAS 12,0 Гбит/с серии AL15SEB для корпоративных серверов обеспечивают емкость до 2,4 ТБ и производительность 10 500 оборотов в минуту с надежностью корпоративного класса. Серия AL15SE, разработанная для критически важных ИТ-операций, включая серверы баз данных и гибридные платформы хранения данных, предлагает ряд моделей, включая 512 собственных (512n) или эмулируемых 512 (512e) или 4K собственных (4Kn) технологий для обеспечения совместимости с подходящими приложениями и операционными системами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10500 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Высокопроизводительные жесткие диски с интерфейсом SAS 12,0 Гбит/с серии AL15SEB для корпоративных серверов обеспечивают емкость до 2,4 ТБ и производительность 10 500 оборотов в минуту с надежностью корпоративного класса. Серия AL15SE, разработанная для критически важных ИТ-операций, включая серверы баз данных и гибридные платформы хранения данных, предлагает ряд моделей, включая 512 собственных (512n) или эмулируемых 512 (512e) или 4K собственных (4Kn) технологий для обеспечения совместимости с подходящими приложениями и операционными системами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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