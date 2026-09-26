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Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM

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Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 1
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 2
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 3
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 4
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 5
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 6
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 1
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 2
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 3
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 4
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 5
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 6
  • Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 553753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM
4 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
800

Описание товара Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM

Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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