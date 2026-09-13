Блок питания XPG PYLONII550B
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717557
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х36х29
Вес, кг.
16
Описание товара Блок питания XPG PYLONII550B
Блок питания PYLON II Bronze обладает эффективностью стандарта 80 PLUS Bronze и сокращает расходы на оплату электроэнергии без ущерба для производительности. Это решение будущего, созданное на основе стандартов Intel ATX 3.1 специально для мощных компонентов. Тихий и прочный вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает эффективное охлаждение для стабильной и бесшумной работы системы. PYLON II оснащен 8 системами защиты промышленного уровня и обеспечен гарантией сроком на 5 лет для долгой и надежной работы вашей сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Блок питания PYLON II Bronze обладает эффективностью стандарта 80 PLUS Bronze и сокращает расходы на оплату электроэнергии без ущерба для производительности. Это решение будущего, созданное на основе стандартов Intel ATX 3.1 специально для мощных компонентов. Тихий и прочный вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает эффективное охлаждение для стабильной и бесшумной работы системы. PYLON II оснащен 8 системами защиты промышленного уровня и обеспечен гарантией сроком на 5 лет для долгой и надежной работы вашей сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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