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Блок питания XPG PYLONII550B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания XPG PYLONII550B

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Блок питания XPG PYLONII550B - фото 1
Блок питания XPG PYLONII550B - фото 2
Блок питания XPG PYLONII550B - фото 3
Блок питания XPG PYLONII550B - фото 4
Блок питания XPG PYLONII550B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания XPG PYLONII550B - фото 1
  • Блок питания XPG PYLONII550B - фото 2
  • Блок питания XPG PYLONII550B - фото 3
  • Блок питания XPG PYLONII550B - фото 4
  • Блок питания XPG PYLONII550B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717557
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х36х29
Вес, кг.
16

Описание товара Блок питания XPG PYLONII550B

Блок питания PYLON II Bronze обладает эффективностью стандарта 80 PLUS Bronze и сокращает расходы на оплату электроэнергии без ущерба для производительности. Это решение будущего, созданное на основе стандартов Intel ATX 3.1 специально для мощных компонентов. Тихий и прочный вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает эффективное охлаждение для стабильной и бесшумной работы системы. PYLON II оснащен 8 системами защиты промышленного уровня и обеспечен гарантией сроком на 5 лет для долгой и надежной работы вашей сборки.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 8 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания XPG PYLONII550B




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PYLON II Bronze обладает эффективностью стандарта 80 PLUS Bronze и сокращает расходы на оплату электроэнергии без ущерба для производительности. Это решение будущего, созданное на основе стандартов Intel ATX 3.1 специально для мощных компонентов. Тихий и прочный вентилятор с гидродинамическим подшипником обеспечивает эффективное охлаждение для стабильной и бесшумной работы системы. PYLON II оснащен 8 системами защиты промышленного уровня и обеспечен гарантией сроком на 5 лет для долгой и надежной работы вашей сборки.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 8 pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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