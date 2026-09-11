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Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3705GM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3705GM)

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Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3705GM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552559
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Размеры в упаковке, см
57х29х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3705GM)

Серия BRONX. Комплектация: Аэратор Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм Гибкая подводка 1/2 60 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3705GM)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Описание
Серия BRONX. Комплектация: Аэратор Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм Гибкая подводка 1/2 60 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3705GM) - по цене 20390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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