Душевая лейка Lemark (LM1014C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадрат
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 102 руб. 2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.8
Переключение режимов
есть
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадрат
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки
11 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х11
Вес, г.
240
Описание товара Душевая лейка Lemark (LM1014C)
Душевая лейка Lemark 3-функциональная лейка 110х253 мм. Режимы: распыление, массаж, распыление и массаж. Переключение функций осуществляется последовательными нажатиями кнопки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.8
Переключение режимов
есть
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадрат
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Развернуть
Кол-во режимов лейки
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки
11 см
Страна производитель
Китай
Душевая лейка Lemark 3-функциональная лейка 110х253 мм. Режимы: распыление, массаж, распыление и массаж. Переключение функций осуществляется последовательными нажатиями кнопки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран, но очень компактный. Не всем подойдёт миниатюрный размер. На вкус и цвет... Похоже, что действительно лемарк, коробка, причиндалы фирменные.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Оптимальный выбор из самых бюджетных вариантов.
Достоинства:
Комментарий:
установили быстро, качественный, немного шумноват
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель замечательный! Упакован на все 100! Брали заранее , идет ремонт.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован, пока еще не устанавливали, но думаю, что будет все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Кран нравится, хороший старый бренд, качественный картридж, приятный ход, надеюсь прослужит долго:)
Достоинства:
Комментарий:
Лейка маловата, но у меня это расходник. Потом поменяю
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель сам очень хороший, а вот лейка хлиповатач
Достоинства:
Комментарий:
спасибо lemark за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Установлен больше месяца назад, пока всё устраивает, качественный
Душевая лейка Lemark (LM1014C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая лейка Lemark (LM1014C)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран, но очень компактный. Не всем подойдёт миниатюрный размер. На вкус и цвет... Похоже, что действительно лемарк, коробка, причиндалы фирменные.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Оптимальный выбор из самых бюджетных вариантов.
Достоинства:
Комментарий:
установили быстро, качественный, немного шумноват
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель замечательный! Упакован на все 100! Брали заранее , идет ремонт.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован, пока еще не устанавливали, но думаю, что будет все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Кран нравится, хороший старый бренд, качественный картридж, приятный ход, надеюсь прослужит долго:)
Достоинства:
Комментарий:
Лейка маловата, но у меня это расходник. Потом поменяю
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель сам очень хороший, а вот лейка хлиповатач
Достоинства:
Комментарий:
спасибо lemark за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Установлен больше месяца назад, пока всё устраивает, качественный