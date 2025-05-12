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Душевая лейка Lemark (LM1014C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая лейка Lemark (LM1014C)

10 Отзывы
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Душевая лейка Lemark (LM1014C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадрат
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
2 102 руб.  2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551554
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.8
Переключение режимов
есть
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадрат
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки
11 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х11
Вес, г.
240

Описание товара Душевая лейка Lemark (LM1014C)

Душевая лейка Lemark 3-функциональная лейка 110х253 мм. Режимы: распыление, массаж, распыление и массаж. Переключение функций осуществляется последовательными нажатиями кнопки

Отзывы о товаре Душевая лейка Lemark (LM1014C)

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран, но очень компактный. Не всем подойдёт миниатюрный размер. На вкус и цвет... Похоже, что действительно лемарк, коробка, причиндалы фирменные.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оптимальный выбор из самых бюджетных вариантов.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
установили быстро, качественный, немного шумноват
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель замечательный! Упакован на все 100! Брали заранее , идет ремонт.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, пока еще не устанавливали, но думаю, что будет все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2023
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Кран нравится, хороший старый бренд, качественный картридж, приятный ход, надеюсь прослужит долго:)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2023
Запеканка

Достоинства:


Комментарий:
Лейка маловата, но у меня это расходник. Потом поменяю
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2022
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель сам очень хороший, а вот лейка хлиповатач
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2022
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо lemark за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2022
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установлен больше месяца назад, пока всё устраивает, качественный



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.8
Переключение режимов
есть
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадрат
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Развернуть
Кол-во режимов лейки
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки
11 см
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая лейка Lemark 3-функциональная лейка 110х253 мм. Режимы: распыление, массаж, распыление и массаж. Переключение функций осуществляется последовательными нажатиями кнопки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран, но очень компактный. Не всем подойдёт миниатюрный размер. На вкус и цвет... Похоже, что действительно лемарк, коробка, причиндалы фирменные.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оптимальный выбор из самых бюджетных вариантов.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
установили быстро, качественный, немного шумноват
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель замечательный! Упакован на все 100! Брали заранее , идет ремонт.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, пока еще не устанавливали, но думаю, что будет все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2023
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Кран нравится, хороший старый бренд, качественный картридж, приятный ход, надеюсь прослужит долго:)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2023
Запеканка

Достоинства:


Комментарий:
Лейка маловата, но у меня это расходник. Потом поменяю
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2022
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель сам очень хороший, а вот лейка хлиповатач
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2022
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо lemark за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2022
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установлен больше месяца назад, пока всё устраивает, качественный


Душевая лейка Lemark (LM1014C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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