Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%3 890 руб. 6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Ширина головки лейки, мм
120
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х10х9
Вес, г.
210
Описание товара Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Ширина головки лейки, мм
120
Развернуть
Страна производитель
Германия
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка даже при слабом напоре. Несколько режимов полива, но массажный режим чисто для девочек. Режимы переключаются нажатием на выступ круга с форсунками-рассеивателями - не сразу нашёл.
Достоинства:
Комментарий:
Классная, стильная лейка. Напор очень качественный, мощный. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла целая. Пластиковая, легкая. Очень приятная на ощупь. Пока не устанавливали
Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Like F0280000 хром
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка даже при слабом напоре. Несколько режимов полива, но массажный режим чисто для девочек. Режимы переключаются нажатием на выступ круга с форсунками-рассеивателями - не сразу нашёл.
Достоинства:
Комментарий:
Классная, стильная лейка. Напор очень качественный, мощный. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла целая. Пластиковая, легкая. Очень приятная на ощупь. Пока не устанавливали