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Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром

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Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 - фото 1
Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 - фото 1
  • Ручной душ Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204123
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
28х15х6
Вес, г.
425

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром

Ручной душ Raindance Select E 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ Raindance Select E 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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