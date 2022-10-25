Top.Mail.Ru
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 хром

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Ручной душ Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 - фото 1
Ручной душ Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Ручной душ Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 - фото 1
  • Ручной душ Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204127
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
28х15х6
Вес, г.
377

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 хром

Ручной душ Raindance Select S 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и гармонично округлым силуэтом доставляет радость в чистом виде и меняет типы струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем. 

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 хром

25.10.2022
Наталья

Достоинства:
Быстрая доставка

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ Raindance Select S 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и гармонично округлым силуэтом доставляет радость в чистом виде и меняет типы струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Наталья

Достоинства:
Быстрая доставка

Недостатки:
Нет


Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...