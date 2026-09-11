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Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный

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Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 1
Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 2
Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 3
Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 1
  • Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 2
  • Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 3
  • Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560005
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
24х11х5
Вес, г.
300

Описание товара Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный

Ручной душ на 3 режима струи: PowderRain, IntenseRain, Massage. Выполнен из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости.

Отзывы о товаре Душ ручной Hansgrohe Pulsify 3jet Relax 24110670, матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ на 3 режима струи: PowderRain, IntenseRain, Massage. Выполнен из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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