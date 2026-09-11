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Полка для полотенец Fixsen Hotel 50 см (FX-31015A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец Fixsen Hotel 50 см (FX-31015A)

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Полка для полотенец Fixsen Hotel 50 см (FX-31015A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550088
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
57х30х6
Вес, кг.
1.53

Описание товара Полка для полотенец Fixsen Hotel 50 см (FX-31015A)

Полка Fixsen Hotel FX-31015А для полотенец не только функциональный предмет интерьера ванной комнаты, но бесподобное эргономичное дополнение дизайна, как небольшого, так и крупного помещения. Серия Hotel отличается превосходным дизайном с соблюдением всех актуальных элементов современного стиля. Производитель Fixsen в своей продукции использует идеальное, сочетание материалов (нержавеющая сталь) высокого качества, с полным отсутствием вредных для здоровья веществ.

Отзывы о товаре Полка для полотенец Fixsen Hotel 50 см (FX-31015A)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Полка Fixsen Hotel FX-31015А для полотенец не только функциональный предмет интерьера ванной комнаты, но бесподобное эргономичное дополнение дизайна, как небольшого, так и крупного помещения. Серия Hotel отличается превосходным дизайном с соблюдением всех актуальных элементов современного стиля. Производитель Fixsen в своей продукции использует идеальное, сочетание материалов (нержавеющая сталь) высокого качества, с полным отсутствием вредных для здоровья веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец Fixsen Hotel 50 см (FX-31015A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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