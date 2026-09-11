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Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый

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Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 1
Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 2
Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 3
Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 4
Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 1
  • Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 2
  • Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 3
  • Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 4
  • Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541764
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
15.7
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х49х16
Вес, кг.
14.9

Описание товара Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый

Впервые дизайнерская мебель в сегменте средний эконом (от английского дизайн - агентства DanelonMeroni). Уникальная эргономичная форма раковины специально разработана для коллекции Like.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 65см AM.PM Like M80WCC0652WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
15.7
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
65
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые дизайнерская мебель в сегменте средний эконом (от английского дизайн - агентства DanelonMeroni). Уникальная эргономичная форма раковины специально разработана для коллекции Like.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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