Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%9 360 руб. 18 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
6.67
Описание товара Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный
Колонки 2.0 Edifier R1380DB – двухполосная система с общей мощностью 42 Вт. Комфортной эксплуатации способствует наличие ПДУ, а также возможность настройки высоких и низких частот. Колонки с МДФ-корпусами и размерами по 15.2x24.1x20 см оснащены фазоинвертором и пружинной клеммой для надежного подключения к усилителю. На корпусе прибора Edifier R1380DB вы найдете разъемы подключения RCA и S/PDIF (optical и coaxial). Также имеется Bluetooth-модуль для удобной синхронизации со смартфоном и прослушивания любимой музыки через привычные приложения. Комплектация включает аудио- и оптический кабель, беспроводной ПДУ.
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Колонки 2.0 Edifier R1380DB – двухполосная система с общей мощностью 42 Вт. Комфортной эксплуатации способствует наличие ПДУ, а также возможность настройки высоких и низких частот. Колонки с МДФ-корпусами и размерами по 15.2x24.1x20 см оснащены фазоинвертором и пружинной клеммой для надежного подключения к усилителю. На корпусе прибора Edifier R1380DB вы найдете разъемы подключения RCA и S/PDIF (optical и coaxial). Также имеется Bluetooth-модуль для удобной синхронизации со смартфоном и прослушивания любимой музыки через привычные приложения. Комплектация включает аудио- и оптический кабель, беспроводной ПДУ.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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